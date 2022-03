Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Photo: Sputnik



Hanoï (VNA) - Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a reçu le 29 mars l'ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyen Van Ngu.



Le président biélorusse a affirmé la volonté de son pays de développer sa coopération avec le Vietnam dans l’économie, la qualifiant de base des relations bilatérales. Il a déclaré que la Biélorussie était prête à fournir des technologies au Vietnam, à soutenir l’édification de nouvelles entreprises et à créer des coentreprises pour la production de produits techniques. Il a également dit que la Biélorussie était prête à étendre l'approvisionnement en produits alimentaires et en engrais au Vietnam.



Le dirigeant biélorusse a ensuite annoncé que le Premier ministre Roman Golovchenko effectuerait prochainement une visite au Vietnam pour discuter des résultats de la coopération au cours des dernières années et des perspectives de coopération future.



Après la rencontre avec le président biélorusse, l’ambassadeur Nguyen Van Ngu a répondu à des questions de la presse locale, soulignant que la Biélorussie et le Vietnam avaient un grand potentiel de développement de leur coopération et que les deux parties redoubleraient d’efforts pour approfondir leurs relations.



La Biélorussie et le Vietnam ont établi leurs relations diplomatiques en 1992. En 2021, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 200 millions de dollars. -VNA