Photo : laodong.vn

Hanoï (VNA) – Il existe une pagode où les valeurs de la culture villageoise et du bouddhisme sont entrelacées… Un endroit qui revendique la beauté des paysages et de la culture spirituelle… C’est la pagode Tiêu Dao du village de Giang Cao dans la commune de Bát Tràng, district de Gia Lâm, à Hanoï.



Cette ancienne pagode a été construite sur une superficie totale de 8.000 m². Avant 1945, c'était une cachette pour des documents, des livres et des journaux de cadres révolutionnaires. En plus d’être une pagode révolutionnaire, Tiêu Dao est aussi imprégnée de l'âme d'un village artisanal – Giang Cao. Les villageois produisent des produits artisanaux uniques. Un moyen pour eux de préserver les valeurs de leur village artisanal séculaire.



Selon Nguyen Van Ky, chef adjoint du département de la construction de la pagode Tieu Dao, la pagode Tieu Dao était autrefois un endroit pittoresque. A cause des guerres et des intempéries, la pagode était en ruine. Fin 2010, les villageois l'ont restaurée selon le style architectural des pagodes du Nord.



Les visiteurs peuvent immédiatement voir le caractère unique de cette pagode entièrement construite en brique traditionnelle. Les piliers sont en bois avec des motifs soigneusement sculptés. Tous les objets de culte tels que autels et statues sont en céramique, fabriqués par des artisans qualifiés du village.



La pagode Tieu Dao compte 78 statues en céramique, reflétant le savoir-faire des artisans du village.



"Ce n'est pas seulement un lieu spirituel mais aussi un bâtiment unique reflétant l'identité d'un village artisanal traditionnel", a dit Nguyen Van Ky.



L'espace extérieur est également décoré de statues. Tous les piliers de la pagode sont recouverts de délicats carreaux de porcelaine et tous les éléments décoratifs reflètent les traditions et la culture de la commune de Bat Trang, connue depuis longtemps pour ses céramiques.



Ce cocktail de culture et spiritualité rend ce lieu encore plus significatif. Pas étonnant donc que la pagode soit devenue un lieu idéal pour tous ceux qui souhaitent s'immerger dans un espace calme et profiter de la sérénité de la campagne vietnamienne.-VNA