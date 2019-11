Ousmane Dione (debout), directeur national de la BM au Vietnam, lors de la conférence. Photo : VNA



Phu Yen (VNA) – Une conférence consacrée à la coopération au développement entre Phu Yen et la Banque mondiale (BM) a eu lieu le 16 novembre dans la ville de Tuy Hoa de cette province du Centre.



Lors de la conférence, Ousmane Dione, directeur national de la BM au Vietnam, a déclaré que cette institution financière internationale était prête à coopérer avec Phu Yen et souhaitait être l’un de ses partenaires. Il a affirmé qu’après cette conférence, la BM aurait des activités concrètes pour mettre en œuvre des projets communs. Selon lui, la BM compte soutenir des projets d’infastructures promouvant l’adaptation aux changements climatiques, des projets d’édification de villes intelligentes et d’assistance à la formation de ressources humaines qualifiées.



De son côté, Pham Dai Duong, président du Comité populaire de Phu Yen, a déclaré souhaiter que la BM accorde à sa localité des aides publiques au développement et des prêts à taux préférentiels pour qu’elle puisse mettre en œuvre des projets de construction d’infrastructures et de développement économique. Le dirigeant de Phu Yen s’est engagé à devenir un partenaire fiable de la BM.



Entre 2011 et 2015, la province de Phu Yen a reçu plus de 1.300 milliards de dôngs d’aides publiques au développement et de prêts à taux préférentiels pour 14 projets, soit une hausse de 21,1% par rapport à la période 2006-2010. Ces fonds sont provenus principalement de la BM, de la Banque asiatique de Développement (BAD), de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), de l’Agence française de Développement (AFD) et de la banque allemande KfW. -VNA