La baie d'Ha Long.

Quang Ninh (VNA) - La baie d'Ha Long dans la province septentrionale de Quang Ninh, est l'une des attractions les plus populaires en Asie, selon le journal quotidien en langue anglaise basé à Hong Kong, South China Morning Post.



Selon le journal, la baie d’Ha Long, patrimoine naturel mondial par l'UNESCO de la province de Quang Ninh, se classe au cinquième rang dans le top des 10 plus belles gemmes d’Asie, lequel est dominé par la Grande Muraille de Chine.



Environ 5,2 millions d'étrangers ont visité la baie d'Ha Long l'année dernière, en hausse de 22% par rapport à l'année dernière, représentant 30% du nombre de touristes étrangers au Vietnam avec 15,6 millions d'arrivées.



La hausse du nombre de touristes étrangers en baie d'Ha Long s’explique notamment par l’amélioration des infrastructures qui ont facilité la circulation des touristes étrangers, selon le journal.

La baie d'Ha Long se trouve dans la province de Quang Ninh, au Nord-Est du Vietnam, à environ 170 km à l’est de la capitale Hanoï. Elle s’étend sur plus de 1.500 km² et est caractérisée principalement par ses nombreux îlots disséminés un peu partout.



La baie de Ha Long et ses quelque 1.600 îles et îlots sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1994. Élue parmi les sept Nouvelles Merveilles de la nature, elle regorge de légendes, de culture mais aussi de paysages magnifiques. -VNA