La beauté sauvage de la baie de Vân Phong. Photo : CTV/CVN

Khanh Hoà (VNA) - À plus de 60 km de la ville de Nha Trang dans la province de Khanh Hoà, au Centre, Vân Phong est l’une des dix plus belles baies du Vietnam. Elle possède des plages de sable blanc et un climat agréable.



Vân Phong, une destination touristique prisée des visiteurs grâce notamment à son climat tempéré idéal, est située au milieu de la mer et entourée de ses belles plages de sable fin telles que Bai Tây, Bai Me, Bai Bua… Par ailleurs, cette baie regorge de belles îles comme Hon Do, Hon Ong, Hon Co, Hon Nuoc et Hon Bip, entre autres.



Les touristes peuvent se déplacer par voie maritime ou routière pour la visiter. Par bateau, les voyageurs apprécient non seulement l’immensité de la mer, mais aussi l’air pur et le paysage de carte postale qui s’offrent à leurs yeux. À pied, ils empruntent l’isthme de sable d’une longueur de 700 m environ. Cette traversée de sable blanc relie l’île de Diêp Son à la terre ferme. Encore peu fréquentée, Diêp Son conserve sa beauté virginale.



En se rendant sur la péninsule de Dâm Môn, les visiteurs peuvent venir découvrir la vie locale au village de pêcheurs. Cependant, l’une des activités les plus convoitées par les touristes est la plongée sous-marine. Dâm Môn est célèbre pour ses nombreux récifs coralliens nichés dans les eaux transparentes. Même à la surface de l’eau, les curieux peuvent facilement distinguer ces coraux. Les plus matinaux pourront admirer le lever du soleil. Cet endroit, situé au cap Est du Vietnam, est le lieu idéal pour en contempler les premiers rayons.



Une beauté sauvage



La beauté des paysages est une source d’inspiration inépuisable non seulement pour les touristes mais aussi pour les photographes professionnels et amateurs. D’ailleurs, le camping est autorisé et les touristes peuvent s’y installer le temps d’un week-end pour venir déguster les produits de la mer.



La baie de Vân Phong est également célèbre pour la plage de Dai Lanh, considérée comme l’une des plus belles du pays. Ce lieu paradisiaque possède des plages de sable blanc et une eau cristalline. Les voyageurs peuvent l’admirer depuis le col Ca, car elle se situe à cheval sur les deux provinces de Phu Yên et Khanh Hoà.



Un endroit particulièrement agréable pour se baigner, se relaxer ou pratiquer des activités nautiques. Grâce à sa beauté naturelle sauvage, cette baie a été classée dans la liste des quatre destinations balnéaires les plus plébiscitées par l’Association mondiale de la mer. Vân Phong est fière d’être reconnue par l’Administration nationale du tourisme du Vietnam comme la "région de pointe du développement touristique". Cette baie au fort potentiel économique ne cesse de développer son écotourisme attirant toujours plus de voyageurs.



Grâce à sa météo clémente toute l’année, cet endroit est aujourd’hui un site touristique idéal pour les visiteurs nationaux et internationaux. -CVN/VNA