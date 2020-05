Le point presse sur la 9e session de l'AN de la 14e législature. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 9e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature sera ouverte le 20 mai à Hanoï et durera 19 jours, a annoncé le chef adjoint du Bureau de l’AN Nguyen Manh Hung lors d’un point presse tenu le 18 mai à Hanoï.

La session sera divisée en deux périodes : la première, en ligne, déroulera du 20 au 29 mai et la deuxième, en réunion, débutera le 8 juin et terminera le 18 juin (avec la séance de clôture).

Au cours de cette session, l’AN consacrera environ 10 jours au travail législatif. Elle examinera et adoptera 10 projets de loi, 5 projets de résolution et commentera 6 autres projets de loi.

Par ailleurs, lors de cette session, l'AN examinera le rapport socio-économique et celui sur le budget d’Etat (y compris le contenu de la prévention et du contrôle du COVID-19 et évaluera l'impact de la pandémie sur le développement socio-économique, solutions d'adaptation et plans de développement socio-économique ; le rapport sur l’arrêt du compte du budget de l'État de 2018; le synthèse des avis et recommandations des électeurs et des personnes envoyés à la 9e session de l’AN de la 14e législature. L’AN va rendre compte des résultats de la supervision du règlement des pétitions d'électeurs à la 8e session de l’AN de la 14e législature ; envisager la mise en œuvre de la Résolution n ° 88/2014 / QH13 de l’AN sur la réforme des programmes et des manuels d'enseignement général ; envisager et décider la conversion des modes d'investissement pour certains tronçons de l'autoroute Nord-Sud à l'Est.

L’AN procédera à un suivi thématique de la "Mise en œuvre des politiques et lois sur la prévention et le contrôle des abus d’enfants" et votera pour l'adoption d’une résolution sur cette question ; votera pour adopter une résolution sur le programme de supervision de l’AN en 2021.

Selon M. Hung, lors de cette session, l’AN ne tiendra pas les séances de questions/réponses. Le droit d'interroger des députés sera réalisé par l'envoi de documents, et les ministres et les membres du gouvernement doivent y répondre selon les règlementations.

L’AN examinera et approuvera les résolutions concernant les minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030, la ratification du budget d'État de 2018, l'utilisation foncière, la mise en œuvre à titre d’essai du modèle de l’administration urbaine pour la ville de Da Nang, les mécanismes et de politiques financières et budgétaires spécifiques pour Hanoï.

De plus, l’AN mettra en place un Conseil national des élections ; examinera et décidera du travail du personnel ; examiner et adopter la Résolution sur des questions importantes. -VNA