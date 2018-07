La 7e session du XVème mandat du Conseil populaire de Hai Phong. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a salué les efforts incessants de la ville de Hai Phong pour le développement socio-économique du pays et de la région littorale du Nord, en particulier.

Présent le 10 juillet lors de l'ouverture de la 7e session du XVème mandat du Conseil populaire de la ville de Hai Phong, la dirigeante a rendu hommage aux contributions importantes du conseil au succès de la ville. Elle a aussi demandé au conseil populaire d’analyser exactement la situation actuelle pour prendre des mesures optimales visant à régler les questions en suspens et à développer davantage la ville dans le nouveau contexte.

Selon Mme Ngan, il est nécessaire pour la ville d'augmenter les recettes de l’import-export, de mener à bien la réforme administrative, de perfectionner les politiques, de favoriser les activités des entreprises et de renouveler le travail d’accueil de citoyens et de règlement des réclamations et de plaintes.

Elle a également insisté sur la nécessaire réorganisation de l’appareil politique et l'amélioration de la formation de personnel afin d'assurer une activité plus efficace du conseil populaire.

Au premier semestre, la ville de Hai Phong a connu une croissance économique record de l'ordre de 16,03%, soit le double de la moyenne du pays. Les indices sur la valeur de la production industrielle, de l’agriculture, du tourisme, des exportations, des recettes budgétaires… restent élevés. La ville a attiré 1,25 milliard de dollars de fonds d’investissement direct étranger. De nombreux projets ont été mis en chantier ou inaugurés, contribuant à remodeler le visage de la ville.

La 7e session du XVème mandat du Conseil populaire de la ville de Hai Phong a lieu les 10 et 11 juillet afin de dresser le bilan des missions du premier semestre et de fixer celles prescrites pour le reste de l'année. La session de travail va adopter une résolution sur le Programme de supervision de 2019 et tenir des séances d’interpellations et de réponses aux interpellations.

Le même jour, Nguyen Thi Kim Ngan et une délégation des autorités de la ville sont allés fleurir le Monument aux Morts pour la Patrie de la ville. -VNA