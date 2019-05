Hanoi (VNA) – La 7e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature s’ouvrira le 20 mai, a annoncé le Bureau de l’Assemblée nationale, vendredi 17 mai à Hanoi.

Lors de la conférence de presse sur l'ordre du jour de la 7e session de la 14e législature. Photo : VNA

Le chef du Bureau de l’Assemblée nationale, Nguyên Hanh Phuc, a fait savoir à la presse que cette session durera 20 jours et se terminera le 14 juin.

La 7e session sera consacrée notamment à sept projets de loi relatives notamment à l’éducation, à l’investissement public, à la prévention et la lutte contre les risques liés aux boissons alcoolisées.

Les députés s’exprimeront également sur deux résolutions et neuf autres projets de loi, débattront des objectifs socio-économiques et d’autres questions importantes. À noter également que cette session comportera une séance de questions-réponses qui durera deux jours et demi.

L’Assemblée nationale discutera et adoptera lors de cette session les amendements des lois sur le commerce des assurances et sur la propriété intellectuelle. Ces amendements sont stipulés par la résolution 72 de l’Assemblée nationale approuvant le CPTTP, a indiqué le chef adjoint du Bureau de l’Assemblée nationale, Hoàng Thanh Tung.

Toujours lors de cette session, l’Assemblée nationale utilisera un logiciel électronique pour fournir des documents et des informations aux députés. Il s’agit de l’une des solutions permettant de promouvoir l’Assemblée nationale électronique. – VNA