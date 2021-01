Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du CC du Parti, chef du sous-comité d'organisation pour se préparer au 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, chef du sous-comité d'organisation pour se préparer au 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, a présidé mercredi la 6e réunion du sous-comité à Hanoï.

La réunion a discuté du rapport sur certains des résultats du travail de l'organisation pour le 13e Congrès du Parti depuis la 5e session du sous-comité jusqu'à maintenant; des tâches clés et certains contenus liés aux préparatifs pour le congrès.

En conclusion de la réunion, Tran Quoc Vuong a hautement apprécié l'esprit proactif, les efforts et la responsabilité des organes et des unités dans la mise en œuvre des tâches au service du 13e Congrès national du Parti. Il a demandé aux dirigeants des organes et unités concernés et aux membres du sous-comité d'accorder la plus haute priorité au travail d'organisation du congrès, contribuant ainsi au succès du 13e congrès. -VNA