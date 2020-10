Hanoï, 27 octobre (VNA) - Le Comité national de l’ASEAN 2020 s’est réuni le 27 octobre à Hanoi sous la direction du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh.



S'exprimant lors de l'événement, Pham Binh Minh, qui est également président du comité, a félicité les ministères, les organes et ses sous-comités pour avoir soutenu l'esprit de solidarité et de réactivité, proposant activement des mesures pour faire face à la pandémie de COVID-19 tout en promouvant les initiatives de coopération au sein de l'ASEAN. ainsi qu'entre le bloc et les partenaires.

L’assistance a fait le bilan des actions menées par le Vietnam en 2020 en sa qualité de président de l’ASEAN. Le comité a ensuite travaillé sur la préparation du 37e sommet de l'ASEAN et de ses conférences connexes devant se dérouler en novembre 2020.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, qui est secrétaire général du Comité national de l'ASEAN 2020, a déclaré que les tâches pendant l'année de la présidence avaient essentiellement respecté les calendriers et les exigences.

Il a également donné des propositions pour aider le Vietnam à prendre les devants dans la réalisation des initiatives et des résultats de l'année de la présidence de l'ASEAN 2020.

Les représentants des ministères, des organes et des localités se sont engagés à préparer soigneusement le 37e Sommet de l'ASEAN et à obtenir les meilleurs résultats pour les tâches restantes cette année.

En conclusion de l'événement, Pham Binh Minh a demandé aux sous-commissions, aux ministères et organes concernés d’achever les missions qui leur ont été confiées dans le cadre de la présidence de l’ASEAN afin d’assurer une parfaite passation de fonction au pays qui succèdera au Vietnam. Le dirigeant a insisté sur l’importance de finaliser en particulier les initiatives proposées par le Vietnam. - VNA