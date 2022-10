Photo : VNA

Hanoï, 26 octobre (VNA) - La quatrième session de la 15e Assemblée nationale (AN) est entrée dans sa sixième journée de travail à Hanoï le 26 octobre sous la présidence du président de l'AN, Vuong Dinh Hue.Dans la matinée, ils ont discuté en groupes du projet de résolution sur l'octroi pilote du droit de choisir les plaques d'immatriculation des voitures par le biais d'enchères, et d'un autre sur le pilotage de plusieurs mécanismes et politiques spéciaux pour le développement de la ville de Buon Ma Thuot, dans la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre)Au cours de la session de l'après-midi présidée par le vice-président permanent de l'AN Tran Thanh Man et diffusée en direct, le ministre de la Défense Phan Van Giang a présenté un rapport sur le projet de loi sur la défense civile et le président du Comité de défense et de sécurité de l'AN Le Tan Toi a présenté un rapport de vérification du projet de loi sur la défense civile.La présidente de la Commission des affaires sociales de l'AN, Nguyen Thuy Anh, a présenté un rapport recueillant des commentaires sur le projet de loi révisée sur la prévention et le contrôle de la violence domestique. Plus tard, l'AN a discuté des projets d'amendements à la loi.Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung a également expliqué plusieurs points évoqués par les législateurs.Lors de la séance plénière du 27 octobre retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam, la Voie du Vietnam et la Télévision de l’AN, les députés se pencheront sur les performances socio-économiques 2022, le plan de développement socio-économique 2023, le budget de l'Etat 2022, le budget prévisionnel de l'Etat 2023, le plan d'investissement public et la répartition du budget de l'Etat.- VNA