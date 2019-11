Hô Chi Minh-Ville, 13 novembre (VNA) - La 6e Assemblée générale de l'Eglise de la paternité chrétienne du Vietnam s'est ouverte mercredi à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de plus de 700 pasteurs, gérants et fidèles venus de plus de 40 villes et provinces.

Trân Thi Minh Nga, cheffe adjointe du Comité des affaires religieuses du gouvernement. Photo : VNA

Lors de cet événement, Trân Thi Minh Nga, cheffe adjointe du Comité des affaires religieuses du gouvernement, a hautement apprécié la participation active de la plupart des gérants et des fidèles de l'Eglise, de concert avec les croyants et le peuple du pays tout entier, à la production, à la lutte contre la pauvreté, à l'édification de la "nouvelle ruralité", ainsi qu’aux activités philanthropiques, contribuant à l'oeuvre d'édification et de défense du pays.

La 6e Assemblée générale de l'Eglise de la paternité chrétienne du Vietnam durera jusqu’à jeudi, 15 novembre. Au programme : le rapport du travail du 4e mandat (2017-2019), les élections du Comité d'administration de l'Eglise pour le 6e mandat, et l'adoption de son plan, entre autres.

L'Eglise de la paternité chrétienne du Vietnam, une organisation protestante fondée au Vietnam en 1989, a été reconnue officiellement mercredi par l'Etat vietnamien en tant qu'organisation religieuse.

L'Eglise de la paternité chrétienne du Vietnam est la 7e organisation protestante du pays à être reconnue par l'Etat en tant qu'organisation religieuse, depuis l'entrée en vigueur, en 2004, de l'Ordonnance sur la croyance et la religion. - VNA