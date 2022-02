Hanoi (VNA) - Selon les résultats de la recherche de l'Institute des stratégies de l’Information et de la Communication, le taux de contribution de la 5G à la croissance du PIB du Vietnam devrait atteindre 7,34 % d'ici 2025. Par conséquent, la Stratégie de développement économique pour la période 2021-2030 et le Plan de développement socioéconomique pour la période 2021-2025 ont mis l'accent sur la transformation numérique, les télécommunications, les technologies de l'information, le numérique, le gouvernement numérique...

Photo d'illustration : internet



"La prochaine vague de développement socio-économique du Vietnam viendra de l'innovation, des sciences et technologies, grâce à la promotion de l'économie numérique", a déclaré Denis Brunetti, directeur général d'Ericsson aux Vietnam, Myanmar, Cambodge et Laos.

Mme Mary Hallward-Driemeier, conseillère économique principale de la Banque mondiale (BM), a également déclaré que l'économie numérique est un outil pour accroître la compétitivité et la reprise post-Covid-19. Le Vietnam doit se fixer des objectifs ambitieux pour l'économie numérique, de 20% du PIB d'ici 2025 à 30% d'ici 2030.

Photo d'illustration : VNA

Lors du troisième Forum annuel de haut niveau sur la 4e révolution industrielle tenu récemment, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la nouvelle force motrice du développement socio-économique était la révolution industrielle 4.0 et l'innovation. Afin de relancer et de développer l'économie après la pandémie, il est nécessaire d'avoir une stratégie de développement des infrastructures, dont les infrastructures de transformation numérique (infrastructures de télécommunications, réseau électrique...), d'accroître la couverture des télécommunications dans les zones frontalières et insulaires.

Selon Denis Brunetti, les recherches d'Ericsson montrent que la fabrication, l'énergie et les services publics, la santé et la sécurité sont les secteurs qui ont les meilleures opportunités de profiter des avantages de la 5G au Vietnam. La capacité de numériser les entreprises via la 5G améliorera considérablement la productivité des travailleurs et redéfinira l'ensemble de l'écosystème numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet industiel 4.0. Photo : VNA

Au Vietnam, Viettel a identifié le réseau 5G comme la base de la transformation numérique et de la 4e révolution industrielle. La 5G n'aura pas seulement un rôle dans les télécommunications, elle sera la base des infrastructures numériques pour les usines automatisées, les voitures autonomes, la robotique, les usines intelligentes, les appareils IoT, etc.

M. Huynh Quang Liem, directeur général du groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) a également déclaré que la technologie 5G aidera VNPT à réaliser progressivement des applications d'intelligence artificielle, d'IoT, de robotique, … pour les villes intelligentes dans des domaines tels que la médecine et l'économie, l'éducation, l'usine intelligente. ..

Vaibhav Saxena, ancien coprésident de la Chambre de Commerce de l’Inde au Vietnam, a déclaré que le Vietnam est devenu la deuxième économie Internet à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. Ce taux de croissance aidera le pays à atteindre des objectifs plus ambitieux et à se transformer en un pôle technologique de la région. - VNA