Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homomogue australienne Penny Wong ont co-présidé mardi 22 août à Hanoi la 5e réunion ministérielle des Affaires étrangères des deux pays tenue à l’occasion de la deuxième visite officielle au Vietnam de la cheffe de la diplomatie australienne.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homomogue australienne Penny Wong se serrent la main. Photo : VNA

Cette réunion annuelle revêt une signification particulière dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (1973-2023).Les deux ministres se sont concentrés sur la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam-Australie, les questions régionales et internationales d’intérêt commun et les contenus de la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.Ils ont noté avec joie qu’au cours des 50 dernières années, les relations entre les deux pays se sont fortement développées et ont obtenu de nombreux résultats importants. En particulier, les relations politiques se sont sans cesse consolidées, animées par une confiance mutuelle croissante. La coopération en matière de sécurité et de défense a gagné en efficacité, notamment dans le domaine du maintien de la paix des Nations Unies.La coopération économique et commerciale a prospéré, avec près de 16 milliards de dollars d’échanges commerciaux en 2022, faisant du Vietnam le 10e partenaire commercial de l’Australie qui est devenue le 7ème partenaire commercial du Vietnam.De nouveaux domaines de coopération tels que la réponse au changement climatique et la transition énergétique sont promus, y compris un programme de soutien de 105 millions de dollars australiens pour permettre au Vietnam de construire des infrastructures de réponse au changement climatique et de développer des énergies propres.Les deux ministres ont hautement apprécié la coordination et la coopération étroites entre les deux ministères des Affaires étrangères, notamment en ce qui concerne l’échange de délégations et les contacts de haut niveau, dont la récente visite fructueuse au Vietnam du gouverneur général d’Australie David Hurley en avril 2023 et la visite officielle du Premier ministre australien Anthony Albanese en juin 2023.Les deux parties ont convenu de travailler à la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques, de se concentrer sur la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau, y compris la matérialisation des intentions visant à porter les liens au niveau de partenariat stratégique intégral annoncées lors de la visite officielle en Australie du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê en décembre 2022, et de contribuer ensemble aux visites bilatérales de haut niveau dans les temps à venir et aux mécanismes de coopération existants.Les deux ministres ont échangé des informations et des évaluations sur la situation régionale et internationale, et convenu de renforcer la collaboration entre les deux pays, contribuant ainsi à la consolidation de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région.La ministre Penny Wong a affirmé que l’Australie attache de l’importance à la coopération et soutient le rôle central de l’ASEAN, et convenu de continuer à promouvoir la coopération pour le développement durable de la sous-région du Mékong.Discutant de la question de la Mer Orientale, les deux ministres ont affirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, du respect du droit international, y compris de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.