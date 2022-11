Des délégués à la Rencontre. Photo: VNA

Binh Phuoc (VNA) - La 5e Rencontre d'amitié et de coopération Vietnam-Cambodge a débuté dimanche 6 novembre dans la ville de Dong Xoai, province de Binh Phuoc (Sud).



Organisé par les associations d'amitié Cambodge – Vietnam et Vietnam – Cambodge et la province de Binh Phuoc, l'événement de deux jours s'inscrit dans le cadre des activités de célébration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967) et de l'Année de l'amitié Vietnam-Cambodge.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a souligné que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam attachaient toujours une grande importance au renforcement et au développement des relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme" avec le Cambodge.



"Nous sommes déterminés à préserver, cultiver et transmettre aux générations futures ces belles valeurs traditionnelles de solidarité, d'amitié et de coopération intégrale entre nos deux pays", a-t-il souligné.

Un numéro artistique à la Rencontre. Photo: VNA

Pour sa part, la vice-Premier ministre cambodgienne Men Sam An a souligné que l'événement contribuerait à consolider et à renforcer l'amitié, la solidarité et la coopération entre les deux associations d'amitié et entre les deux peuples pour un développement durable et à long terme.



Elle a déclaré qu'après 55 ans, les relations diplomatiques entre le Cambodge et le Vietnam s’étaient développées rapidement dans tous les domaines.



S’agissant de la coopération entre les deux associations d'amitié, Mme Men Sam An leur a proposé de mettre en œuvre activement le protocole d'accord pour la période 2022 - 2027.



Dans le cadre de la Rencontre sont prévus une conférence-bilan des 10 ans du programme "Semer les graines de l'amitié", le partage d'expériences entre les organisations d’amitié des deux pays, la remise de satisfecit aux organisations et individus ayant apporté d’importantes contributions au développement des relations Vietnam - Cambodge. -VNA