Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a déclaré mercredi 16 août qu’il reste une grande marge de manœuvre pour la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Singapour et leur partenariat dépend de la capacité à exploiter les similitudes et les forces complémentaires.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, lors de la cérémonie à Hô Chi Minh-Ville, le 16 août. Photo : VNA

Lors d’une cérémonie pour célébrer la 58e Fête nationale de Singapour (9 août) organisée par le consulat général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville, le responsable a indiqué que les relations entre Hô Chi Minh-Ville et Singapour se développent fortement dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de la formation et des échanges populaires.

Notant que la coopération économique entre les deux parties est un point positif, il a fait savoir que Singapour se classe au premier rang parmi 120 pays et territoires investissant directement dans la ville et est le deuxième partenaire commercial de la ville pendant de nombreuses années consécutives. Les projets d’investissement de Singapour au cours des dernières années ont activement contribué à la croissance économique de la mégapole du Sud.

Hô Chi Minh-Ville s’attend à ce que les investisseurs singapouriens continuent de promouvoir les investissements dans des domaines potentiels tels que les infrastructures de production, les infrastructures de transport, la logistique, la santé et le développement urbain ainsi que l’économie verte et l’économie circulaire, a-t-il plaidé, ajoutant que la coopération et la connexion entre le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier avec Singapour sera certainement plus profonde et plus durable à l’avenir.

Le consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville, Roy Kho Ngee Seng, lors de la cérémonie à Hô Chi Minh-Ville, le 16 août. Photo : VNA

Le consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville, Roy Kho Ngee Seng, a pour sa part déclaré que Singapour est le plus grand investisseur étranger au Vietnam pendant trois années consécutives, atteignant 6,46 milliards de dollars en 2022, soit environ 23,3% du stock des investissements directs étrangers au Vietnam.

À l’avenir, Singapour et Hô Chi Minh-Ville ont encore beaucoup de potentiel de coopération, explorent davantage d’opportunités d’investissement et utilisent la puissance de la technologie innovante pour évoluer vers une croissance durable, a-t-il encore indiqué. – VNA