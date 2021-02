Hanoï, 19 février (VNA) - La 53e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) de la 14e législature aura lieu le 22 février à Hanoï. La présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, va prononcer le discours d'ouverture.

Panorama de la 52e session du Comité permanent de l’AN. Photo : VNA

Selon l’agenda, le Comité permanent de l’AN donnera des avis sur le premier rajustement du nombre, de la structure et du composant des candidats des organes, organisations et unités à l’échelle centrale et locale présentés à la députation de la 15e législature de l’Assemblée nationale pour 2021-2026 et sur la réglementation du nombre des députés spécialisés du Conseil populaire de Hanoi.

Le Comité permanent de l’AN examinera et donnera des avis sur le rapport de travail du mandat 2016-2021 du gouvernement.

Le Comité donnera des avis par écrit sur les rapports de bilan du travail du mandat de l’AN (14e législature), du Comité permanent de l’AN et examinera le projet de Résolution modifiant et complétant la Résolution N° 887-NQ / UBTVQH12 sur la promulgation du Règlement sur la gestion scientifique dans les agences de l'Assemblée nationale et les agences relevant du Comité permanent de l'Assemblée nationale et du Bureau de l’AN. - VNA