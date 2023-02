Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage de l'État des ouvrages et projets nationaux clés, a présidé le 21 février à Hanoï sa 4e session.



La session s'est déroulée en présentiel et en ligne entre le chef du gouvernement et les dirigeants de 39 villes et provinces du ressort central.



Le Comité a examiné et évalué la mise en œuvre de chaque projet et ouvrage. Les participants ont estimé qu’après la troisième session, le Premier ministre a travaillé avec les localités, ministères et organes concernés pour inspecter la mise en œuvre des ouvrages et projets ; donné des recommandations sur la planification, la qualité, le rythme d’ouvrages et de projets, et l’élimination de difficultés et obstacles.

Le ministère des Transports a finalisé les procédures d'investissement pour démarrer simultanément le 1er janvier 2023 les 12 projets composants de la phase 2 du projet d’autoroute Nord-Sud. La Compagnie générale des aéroports du Vietnam et Ho Chi Minh-Ville ont débuté la construction du terminal des passagers T3 et de la route reliant l'aéroport international de Tan Son Nhat… En particulier, le Premier ministre, chef du Comité de pilotage et le vice-Premier ministre Tran Hong Ha ont directement inspecté des ouvrages du Nord au Sud.

S’exprimant lors de la session, Pham Minh Chinh a précisé que le pays mettait en œuvre 21 projets clés du secteur des transports, avec plus de 70 projets composants, relierait dans le futur les autoroutes de la région littorale et montagneuse du Nord, des Hauts Plateaux du Centre, du delta du Mékong...



"Il s'agit d'un grand volume de travail, nécessitant la participation, la concentration et une grande détermination de tous les ministères, secteurs, localités et entrepreneurs", a-t-il souligné



Il a félicité les ministères, secteurs, unités et localités pour avoir réglé activement et rapidement les difficultés et les obstacles pour accélérer les ouvrages et projets, notamment ceux à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Dong Thap, Hau Giang, Dong Naï...



Le Premier ministre a demandé aux ministères et secteurs de se coordonner efficacement pour résoudre trois problèmes difficiles actuels : matériaux de construction ; faiblesses en matière de conseil, de supervision, de conception ; et le manque de responsabilité de certains entrepreneurs.

Enfin, il a demandé de renforcer la supervision, le contrôle, la détection précoce des questions qui se posent pour un traitement opportun ; d’avoir des politiques de récompense et de traitement appropriées, ce contribuant à accélérer des projets. - VNA