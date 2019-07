Nguyen Viet Dung, directeur du Service des sciences et des technologies de Ho Chi Minh-Ville prend la parole.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 4e conférence internationale sur la science et l'ingénierie computationnelle (ICCSE-4) s'est ouverte le 25 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Lors de l'événement de deux jours, les délégués écouteront les rapports scientifiques portant sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les recherches scientifiques, les techniques avancées d'échantillonnage pour les simulations classiques et quantiques, la liaison entre le changement climatique et l'inondation urbaine des professeurs vietnamiens et étrangers.

Nguyen Viet Dung, directeur du Service des sciences et des technologies de Ho Chi Minh-Ville, a souhaité que les experts et l'Institut des sciences et des technologies computationnelles s'intéressent au règlement des questions urgentes liées au développement de la mégapole du Sud, telles que la lutte contre les inondations, les embouteillages, la réduction de la pollution. -VNA