La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (debout), lors de la 46e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La 47e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) aura lieu du 10 au 12 août à Hanoï, selon un communiqué du bureau de l’organe législatif vietnamien.



Cette réunion sera consacrée à l’étude de plusieurs projets de loi concernant la défense frontalière, l’amendement et le complément de certains articles de la loi sur la sanction des violations administratives, l’amendement de la loi sur la protection de l’environnement...



Le Comité permanent étudiera également la stratégie de développement de l’Audit d’Etat pour 2030, un rapport sur le traitement des créances douteuses des établissements de crédit, et d’autres questions importantes. -VNA