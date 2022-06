Hanoi (VNA) – La 3e session de la 15e Assemblée nationale est entrée jeudi 2 juin dans sa 9e journée de travail sous la houlette de son président Vuong Dinh Huê, retransmise en directe à la Télévision du Vietnam, à la Voix du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale.

La 3e session de la 15e Assemblée nationale discute de la pratique de l’épargne et de la lutte contre le gaspillage en 2021. Photo: VNA



Réunis en plénière dans la matinée sous la direction du vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, les députés se sont penchés sur le bilan complémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’Etat en 2021 et durant les premiers mois de 2022.



Ils ont continué à discuter du bilan de la mise en œuvre de la résolution n°42/2017/QH14 de la 14e Assemblée nationale en date du 21 juin 2017 sur le pilotage du règlement des créances douteuses des établissements de crédit et de la prolongation du délai d’application de toutes les dispositions de la résolution n°42/2017/QH14 du 21 juin 2017.

Le ministre des Finances Hô Duc Phoc, le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung et le vice-Premier ministre Lê Minh Khai ont participé à fournir des éclairages sur les dossiers auxquels s’intéressent les députés.



Dans l’après-midi, sous la direction du vice-président de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong, l’Assemblée nationale a discuté en plénière de l’approbation de l’ arrêté des comptes du budget de l’Etat en 2020, de la pratique de l’épargne et de la lutte contre le gaspillage en 2021.



Le ministre des Finances Hô Duc Phoc, le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung et le vice-Premier ministre Lê Minh Khai ont apporté des éclairages sur certains contenus auxquels s’intéressent les députés.



Vendredi 3 juin 2022, selon le programme prévu, dans la matinée, l’Assemblée nationale devra écouter les rapports de vérification du projet de loi sur le pétrole (modifiée), du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur les radiofréquences.



Les députés devront également écouter le rapport de vérification du projet de résolution sur le pilotage du modèle d’organisation des activités de travail, d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour les détenus en dehors des établissements pénitentiaires



Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale devra discuter en groupe du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur les radiofréquences et du projet de loi sur le pétrole (modifiée). – VNA