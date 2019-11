Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La 2e réunion des Parquets populaires des provinces frontalières entre le Vietnam et la Chine a eu lieu le 28 novembre dans la ville d’Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est).

Des dirigeants du Parquet populaire suprême du Vietnam et du Parquet populaire suprême de Chine, ainsi que des Parquets populaires des provinces vietnamiennes limitrophes de la Chine, à savoir Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Ha Giang, Cao Bang, Lang Son, et Quang Ninh, avec la région autonome Zhuang de Guangxi et la province du Yunnan de Chine.

Ces dernières années, les relations de coopération entre le Parquet populaire suprême du Vietnam et le Parquet populaire suprême de Chine se sont développées au fil des ans et ont atteint de bons résultats.

En particulier, les deux parties ont signée le 23 avril 2017 un protocole d'accord intégral sur l'entraide judiciaire en matière pénale, qui a facilité la mise en œuvre du traité d'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé entre la Chine et le Vietnam en 1988, favorisant ainsi une coopération judiciaire plus efficace.

Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté de l'entraide judiciaire en matière pénale et de la coopération en matière de protection des intérêts publics dans les domaines de l'environnement, de la sécurité alimentaire et des produits pharmaceutiques, définissant ainsi les orientations de leur partenariat dans le temps à venir.

Les participants ont convenu de renforcer les échanges des délégations afin de partager en temps voulu des informations et de régler les problèmes qui se posent, renforçant ainsi l'efficacité de la prévention et la lutte contre la criminalité dans les zones frontalières. Ils ont également appelé à une meilleure sensibilisation des habitants vivant dans les zones frontalières à la loi, renforçant ainsi leur rôle dans la lutte contre la criminalité. -VNA