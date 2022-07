Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Commission centrale du contrôle du Parti a tenu les 13 et 14 juillet à Hanoï sa 17e réunion, sous l’égide de Tran Cam Tu, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale du contrôle du Parti.

La Commission a examiné et conclu de nombreux contenus. A propos des violations du Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) pour le mandat 2016-2021 et de Vo Ngoc Thanh, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial, la Commission a constaté que :

Le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de Gia Lai a violé le principe du centralisme démocratique et les règlementations du travail et a négligé la direction et la gestion, permettant au Comité populaire provincial et certains organisations et individus de violer les règlementations du Parti et les lois de l'État concernant la terre, la planification, l'investissement, la construction et les enchères, le logement, la protection de la forêt… Il a fait un rapport malhonnête en proposant d'approuver la position d'investissement du projet de terrain de golf de Dak Doa.

La responsabilité des violations appartient à Vo Ngoc Thanh, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial ; aux vice-présidents du Comité populaire provincial Do Tien Dong, KPă Thuyen, Ho Phuoc Thanh, Nguyen Duc Hoang et d’autres responsables des Service des Finances, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement rural et d’autres organismes de la province.

Les violations mentionnées ont entraîné de graves conséquences, causant un grand gaspillage des ressources d'investissement, laissant une mauvaise influence sur la réputation des autorités locales. La commission a demandé au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial de se concentrer sur le traitement des violations et de révoquer des décisions contraires aux règlementations du Parti, aux lois de l'État.

En ce qui concerne les violations du Comité du Parti du Département de la gestion des prix du ministère des Finances pour la période 2015 - 2020, 2020 - 2025, la Commission a constaté que le département et le ministère des Finances ont violé le principe du centralisme démocratique et les règlementations de travail ; manqué de responsabilité ; négligé la gestion et la direction de sorte que le département et certaines personnes violent les réglementations du Parti et les lois de l'État en matière de négociation des prix et de vérification des prix des kits de test COVID-19.

La responsabilité des violations appartient à Nguyen Anh Tuan, membre du Comité exécutif de l’organisation du Parti du ministère des Finances, secrétaire du Comité du Parti, chef du département et à d’autres responsables du département.

Les violations ont causé de graves conséquences, de grandes pertes au budget de l'État et aux ressources sociales, affectant négativement la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, la réputation du Parti et des agences de gestion de l'État dans la mesure où elles doivent être disciplinées.

La responsabilité de ces violations concerne aussi le Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Finances pour le mandat 2016-2021 et certains organisations et individus du ministère.

La Commission de contrôle du Comité central a décidé d’exclure du Parti quatre cadres et ancien cadre de différents services et agences de la province de Phu Yen.

Elle a donné des avertissements à plusieurs anciens responsables et hauts cadres de cette province, dont Tran Huu The, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial.

Elle a donné un blâme à Nguyen Quang Thanh, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti, ancien Auditeur général adjoint de l'État.

La Commission a demandé au Bureau politique et au secrétariat d’appliquer des sanctions disciplinaires à la permanence du Comité municipal du Parti pour le mandat 2015-2020, au Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial pour les mandats 2016-2021, 2021-2026, au Comité chargé des affaires du Parti au sein du Conseil populaire provincial pour le mandat 2016-2021, ainsi qu’à Huynh Tan Viet, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du bloc des agences centrales, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Conseil populaire provincial, et à Nguyen Chi Hien, ancien membre de la permanence du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire adjoint du Comité chargé des affaires du Parti, ancien vice-président permanent du Comité populaire provincial de Phu Yen.

Lors de la réunion, la Commission a examiné d’autres sujets importants. -VNA