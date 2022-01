Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La première session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale (AN) a débuté en ligne ce mardi matin 4 janvier.

Avant l'heure d'ouverture, les dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam et les députés à Hanoï sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.

Ensuite, l’AN tient une séance préparatoire en écoutant le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue présenter un discours ; Bui Van Cuong, membre du Comité permanent de l’AN, secrétaire général de l’AN, président du Bureau de l'AN présenter un rapport d’explication et de révision de l’agenda de cette session. Ensuite, les députés discuteront et voteront pour l’approuver.



La première session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale . Photo : VNA

Lors de la séance d'ouverture, le président de l'AN Vuong Dinh Hue donnera un discours d'ouverture. Les députés écouteront des ministres et des présidents des commissions de l’AN présenter des documents concernant les politiques fiscales et monétaires pour soutenir le redressement socio-économique, la construction de l'autoroute Nord-Sud de l’Est pour la période 2021-2025 ; la modification et le complément de certains articles de la Loi sur l'investissement public, Loi sur l’appel d'offre, Loi sur l'électricité… et les mécanismes et les politiques spécifiques pour le développement de la ville de Can Tho.

La séance d'ouverture est diffusée en direct par la Radio la Voix du Vietnam, la Télévision nationale du Vietnam et la Télévision de l’AN.

Mardi après-midi, les députés vont discuter en groupe du projet de Résolution sur les politiques fiscales et monétaires pour soutenir le Programme de relance et de développement socio-économique.

La première session extraordinaire de la 15e AN a lieu dans le contexte où tout le pays s'efforce de mettre en œuvre des tâches politiques pour concrétiser la Résolution du 13e Congrès du Parti, la Résolution du 4e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, les résolutions de la deuxième session de la 15e AN et particulièrement dans le contexte où le pays est confronté à des difficultés et défis causés par le COVID-19 qui se déroule de manière compliquée et imprévisible dans de nombreuses localités du pays.

La session prendra des décisions opportunes concernant les questions fiscales et monétaires afin de soutenir la mise en œuvre du programme de redressement et de développement socio-économique ; de résoudre les problèmes juridiques liés à l'investissement et au développement. -VNA