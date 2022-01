Hanoi (VNA) - L’Assemblée nationale de la 15e législature convoquera sa première session extraordinaire, mardi 4 janvier, à la Maison de l’Assemblée nationale, à Hanoi, a-t-elle annoncé dans un communiqué de presse.

La première session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale se déroulera en ligne et en présentiel à la Maison de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

La session extraordinaire se déroulera en visioconférence pour 62 délégations parlementaires des provinces et villes sous l’autorité centrale et en présentiel pour la délégation parlementaire de la ville de Hanoi.Avant l’inauguration de la session, à 07h15, les dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam et des députés de Hanoi iront fleurir le Mausolée du Président Hô Chi Minh et lui rendre hommage en son mausolée.La séance préparatoire débutera à 08h00, avec au menu le discours inaugural du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, et le rapport du secrétaire général et président du Bureau de l’Assemblée nationale Bui Van Cuong sur l’ordre du jour de la session qui sera discuté et voté par les députés via une application Ipad.La session extraordinaire s’ouvrira à 09h00, qui sera retransmise en direct à la Radio du Vietnam, à la Télévision du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale. – VNA