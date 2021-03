Une séance de la 10e session de l’Assemblée nationale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 11e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale va commencer mercredi 24 mars à Hanoï.



Avant cette session, le Comité permanent de l’Assemblée nationale, le gouvernement, les députés et les autres organes compétents ont minutieusement préparé les contenus à soumettre à l’organe législatif. Ils ont également rencontré des électeurs pour recueillir leurs avis, opinions et idées.



Avant la cérémonie d’ouverture de la 11e session, les dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie du Vietnam et les députés vont aller rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. La séance préparatoire va débuter à 08h00, où les députés devront adopter le programme de la 11e session.



La séance d’ouverture de la 11e session va commencer à 09h00 mercredi et va être retransmise en direct à la télévision et à la radio. -VNA