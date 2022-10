Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord. Photo: VNA

Kon Tum (VNA) - Un protocole d’accord de coopération pour la période 2022 - 2027 a été signé par le Comité populaire de la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre) et l'administration de la province lao d'Attapeu, lors d’une cérémonie tenue le 26 octobre dans la ville de Kon Tum.

Lors de la cérémonie, Duong Van Trang, secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Conseil populaire provincial de Kon Tum, et Let Saynhaphon, secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et gouverneur de la province d'Attapeu, ont déclaré apprécier les fruits de la coopération bilatérale ces dernières années. Ils ont affirmé continuer à renforcer, consolider et développer les relations d'amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux provinces dans les temps à venir.

Le protocole d’accord de coopération entre les deux provinces pour la période 2022 – 2027 concerne de nombreux domaines tels que politique et diplomatie; sécurité et défense; économie; éducation, formation et développement des ressources humaines… -VNA