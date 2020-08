Plage de Nui Den à la ville de Ha Tien, province de Kien Giang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La province de Kien Giang a accueilli près d'un million de visiteurs en juillet, soit une augmentation de 75,3% par rapport au mois précédent.



Le résultat a poussé le nombre total de touristes au cours des sept premiers mois de cette année à 3,42 millions, ce qui représente une baisse de 37% sur un an et ne remplissant que 36,6% de l'objectif annuel.



Selon le vice-directeur du Service provincial du tourisme Bui Quoc Thai, l'île de Phu Quoc était la principale attraction des touristes en juillet. Elle a accueilli plus de 706.000 visiteurs au cours du mois et 2,24 millions au cours des sept premiers mois de 2020, en baisse de 25,4% par rapport à la même période l'année dernière.



Au milieu des développements compliqués de la pandémie de COVID-19, le Service du Tourisme a demandé à tout le personnel d'éviter de visiter les localités ayant des cas d'infection.



Le Service a demandé aux établissements d'hébergement de la province d'appliquer strictement les mesures préventives conformément aux directives du ministère de la Santé, en particulier celles figurant dans les déclarations sanitaires.



Les agences de voyage locales ont été invitées à annuler toutes les visites dans les localités touchées, tandis que les centres de divertissement et les destinations touristiques ont été équipés de désinfectant pour les mains.



Tran Chi Dung, directeur du Service, a déclaré que dans les temps à venir, la province continuera de lancer des programmes de promotion du tourisme parallèlement à la mise en œuvre de mesures préventives, assurant ainsi la sécurité des touristes.



Dans le même temps, Kien Giang soutiendra les entreprises impactées par la pandémie, tout en accélérant la reprise du tourisme sur l'île. Il travaillera sur le développement du circuit Ha Tien-Phu Quoc-Nam Du-Rach Gia, formant une route de tourisme maritime occidental.-CPV/VNA