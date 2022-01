Lors de la cérémonie de remise de 300 millions de dongs. Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - Le Comité du Front de la Patrie de la province de Kien Giang dans le delta du Mékong a offert le 11 janvier 300 millions de dongs (environ 13.200 dollars) pour soutenir les Cambodgiens d'origine vietnamienne dans six localités frontalières du Cambodge avant le Têt (Nouvel An lunaire).

Ce cadeau vise à aider la diaspora vietnamienne à se préparer pour accueillir le Nouvel An lunaire du Tigre 2022, la plus grande fête traditionnelle du peuple vietnamien.

Selon Van Cong Dau, directeur du service provincial des Relations extérieures, la province de Kien Giang accorde toujours une attention particulière à la communauté vietnamienne au Cambodge.

Le consul général du Vietnam dans la province de Preah Sihanouk, Vu Ngoc Ly, a déclaré qu'en août et septembre derniers, la communauté vietnamienne au Cambodge avait reçu un soutien rapide en termes d'équipement et de denrées alimentaires de la part de ses compatriotes dans son pays, en exprimant sa profonde gratitude pour la préoccupation et le partage précieux des autorités et des habitants de Kien Giang.- VNA