Photo : VNA

Kien Giang (VNA) – Plus de 200 touristes de la République de Corée, sur le bord du vol VJ3749 de la compagnie aérienne charter Vietjet, ont atterri à Phu Quoc dans la province méridionale de Kien Giang à midi du 20 novembre, ce marquant le premier groupe de visiteurs étrangers sur l'île de villégiature après près de 2 ans de fermeture à cause de la pandémie de COVID-19.

Photo : VNA



S'exprimant lors d'une cérémonie de bienvenue, le directeur général de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh, a décrit l'événement comme une étape importante marquant une nouvelle étape dans les efforts visant à restaurer le tourisme local.

Photo : VNA

Pour sa part, le vice-président du Comité populaire de Kien Giang, Nguyen Luu Trung, a exprimé sa conviction qu'avec le dynamisme et l'étroite collaboration entre les entreprises, Phu Quoc accueillerait jusqu'à 400.000 visiteurs, vietnamiens et étrangers, d'ici la fin de cette année.



Pendant leur séjour de 4 jours, les visiteurs sud-coréens seront hébergés dans un établissement exclusif pour se tenir à l'écart de la communauté et des activités des autres touristes. Ils passeront le deuxième test de COVID-19 le dernier jour de leur séjour./.