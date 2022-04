Au premier trimestre 2022, Kien Giang a accueilli près de 1,6 million de visiteurs. Photo : VNA

Kien Giang (VNA) – Au premier trimestre 2022, Kien Giang a accueilli près de 1,6 million de visiteurs (+31,1% par rapport à la même période de l'an dernier) dont 26.036 étrangers pour une recette totale de 1.408 milliards de dongs, selon le Service provincial du tourisme.

En particulier, la ville de Phu Quoc à Kien Giang a accueilli à elle seule plus de 1,1 million de visiteurs (+33,9% par rapport à la même période de l'an dernier) dont 26.036 étrangers, soit 29,2 % du plan annuel.

La ville de Phu Quoc a accueilli plus de 1,1 million de visiteurs au premier trimestre 2022. Photo : VNA

Le directeur du Service du tourisme provincial, Bui Quoc Thai, a informé que cette année, Kien Giang visait 5,6 millions de touristes, dont 200.000 visiteurs internationaux.

Pour atteindre cet objectif, la province renforce la communication, la promotion sur le tourisme, la coopération dans le développement du tourisme au pays et à l'étranger, le maintien d'actuels produits et services, le développement de nouveaux produits et services adaptés aux potentiels et aux avantages de la localité, a-t-il remarqué.

Pour l’heure, la province se concentre également sur la formation et l’amélioration de la qualité des ressources humaines du tourisme; l’investissement dans les infrastructures pour le développement du tourisme sans négliger la mise en œuvre de la transformation numérique dans la gestion et dans les activités touristiques pour augmenter la qualité des services et répondre aux exigences de l'intégration internationale...

En outre, la province a proposé au ministère des Affaires étrangères de demander l'autorisation du gouvernement pour accueillir les visiteurs internationaux à Phu Quoc, puis visiter la ville de Ha Tien, le district de Kien Luong et le district insulaire de Kien Hai, notamment les îles et archipels appartenant à ces trois localités. De plus, le ministère des Affaires étrangères devra informer la province des résultats de l'accord sur la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux, unilatéralement et bilatéralement.

Enfin, la province a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de l’assister dans la promotion touristique à l'étranger.-VNA