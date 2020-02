Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - La province de Kien Giang, dans le sud du pays, a accueilli près de 820.000 touristes au cours du premier mois de 2020, soit une augmentation de 57% en un an, selon le Service provincial du Tourisme.



Sur le chiffre, il y avait 82.840 touristes étrangers, +5% par rapport à la même période l'an dernier.



Pour les vacances d'une semaine du Nouvel An lunaire, plus de 306.170 vacanciers se sont rendus dans la province, dont 25.680 étrangers. La province a récolté 253 milliards de dongs provenant du tourisme au cours de cette période.



Cette année, Kien Giang vise plus de 9,3 millions de touristes, dont 750.000 visiteurs internationaux, et plus de 20.000 milliards de dongs de recettes touristiques.



La province appelle à investir dans les infrastructures de ses trois principales zones touristiques, à créer des conditions favorables aux projets touristiques approuvés et à accélérer la construction d'installations touristiques, en particulier sur l'île de Phu Quoc.



Elle envisage également l'ouverture de nouvelles lignes aériennes vers la province ainsi que davantage de croisières internationales vers Phu Quoc et l'île de Kien Hai.



En particulier, Kien Giang a fait des préparatifs minutieux dans le but de prévenir et contrôler la maladie respiratoire aiguë causée par une nouvelle souche de coronavirus (nCoV). Jusqu'à présent, la province n'a signalé aucun cas d'infection.



A noter que le "site national spécial" de Con Dao dans la province de Ba Ria-Vung Tau a été rouvert au public après une journée de fermeture pour des mesures préventives contre le virus. Cependant, les événements susceptibles d'attirer des foules sont suspendus. -CPV/VNA