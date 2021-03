Trois accusés (de droite à gauche): Nguyen Thi Cam Thuy, Ngo Thi Ha Phuong et Le Viet Hoa. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Le Tribunal populaire de la province de Khanh Hoa (Centre) a ouvert le 30 mars le procès en première instance pour juger trois personnes pour propagande contre l’État de la République socialiste du Vietnam.

Nguyen Thi Cam Thuy (née en 197), Ngo Thi Ha Phuong (1996) et Le Viet Hoa (1962), tous les trois domiciliés dans la province de Khanh Hoa, ont été condamnés pour avoir fabriqué, stocké, distribué et diffusé des informations, des documents et des objets contre l'État, conformément à l'article 117 du Code pénal.

Depuis 2018, Nguyen Thi Cam Thuy a utilisé ses comptes personnels sur des réseaux sociaux pour publier des articles et vidéo-clips diffamant le Président Ho Chi Minh et d’autres dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que déformant les politiques de l’État.

Particulièrement, elle a tourné et publié sur les réseaux sociaux des vidéos défigurant les vérités historiques, montrant le brûlage des drapeaux du pays et du Parti et appelant à créer une «Assemblée nationale autoproclamée» dans le but de créer une organisation politique opposée à l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam.

Nguyen Thi Cam Thuy a été soutenue activement par Ngo Thi Ha Phuong et Le Viet Hoa qui ont utilisé leurs comptes bancaires personnels pour recevoir des financements de particuliers dans le pays et à l'étranger.

Nguyen Thi Cam Thuy a été condamnée à neuf ans de prison ferme, Ngo Thi Ha Phuong, à sept ans et Le Viet Hoa, à cinq ans. -VNA