La délégation d'attachés militaires des pays au Vietnam et le commandement des forces armées de la province de Khanh Hoa . Photo: qdnd.vn

Khanh Hoa (VNA) – Une délégation d'attachés militaires des pays au Vietnam a rendu visite le 25 mai au commandement des forces armées de la province de Khanh Hoa (Centre).

Il s'agissait de la première visite à Khanh Hoa de la délégation d'attachés militaires étrangers depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19.



Le colonel Trinh Viet Thanh, commissaire politique du commandement militaire de Khanh Hoa, a informé les invités de la tradition de la province et des tâches du commandement.



Les attachés en visite ont hautement apprécié les efforts anti-pandémiques du gouvernement vietnamien, ainsi que de l'Armée populaire du Vietnam et du Commandement militaire de Khanh Hoa.



Ils ont montré leur attention à la réponse aux catastrophes naturelles de la province, à l'aide humanitaire et aux relations extérieures en matière de défense, exprimant leur espoir de voir davantage de visites et de séances de travail avec le commandement militaire local dans les temps à venir.- VNA