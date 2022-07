Photo d'illustration: datalinknetworks.net

Hanoï (VNA) - L'antivirus russe Kaspersky Lab considère le Vietnam comme le pays « le plus sûr » d'Asie du Sud-Est face aux menaces d'attaques financières visant les banques, les systèmes de paiement et les boutiques en ligne (achats en ligne).



Lors d’une interview accordée à l’agence de presse Sputnik, le directeur général de Kaspersky Lab pour l’Asie du Sud-Est, Yeo Siang Tiong, a indiqué que les dernières statistiques de sa société montraient que le taux de fraudes liées aux banques, aux systèmes de paiement et aux boutiques en ligne au Vietnam était inférieur à celui d’autres pays d'Asie du Sud-Est. En effet, le taux au Vietnam est de 26,36%, alors que le niveau en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour et en Thaïlande, est de 40,87%, 46,77%, 64,03%, 51,6% et 56,35%, respectivement.



Selon le spécialiste de Kaspersky Lab, les transactions, achats en ligne au Vietnam sont de plus en plus améliorés. Cela peut être attribué aux efforts continus du gouvernement vietnamien pour sensibiliser à la sécurité financière et des données.



Yeo Siang Tiong a déclaré qu'avec ses efforts, le Vietnam était définitivement prêt pour une transformation numérique rapide et était équipé pour assurer un environnement financier plus sûr pour les organisations et les particuliers, grâce à une infrastructure solide et au partage d’informations sur les menaces.-VNA