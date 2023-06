Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Une journée sur le partenariat d'innovation Vietnam-Australie s'est tenue le 30 juin à Hanoï, en vue de présenter les réalisations obtenues grâce à la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'innovation.



L'événement a été organisé par le ministère des Sciences et des Technologies, l'ambassade d'Australie au Vietnam et l’organisme australien "Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation" (CSIRO).



Depuis 2018, le gouvernement australien aide le Vietnam à développer un écosystème d'innovation grâce à son programme phare Aus4Innovation. Selon une dernière décision, ce programme est prolongé jusqu'en 2028, avec un budget total de 33,5 millions de dollars australiens pour 10 ans.



Lors de l'événement, l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, a souligné que les deux parties continueraient d'approfondir leur coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, de la défense et de la sécurité, de la connaissance et de l'innovation.



Le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat, a affirmé que le partenariat avec l'Australie, par le biais du programme Aus4Innovation, avait obtenu des résultats substantiels. Il a déclaré que le Vietnam souhaitait bénéficier du soutien de l’Australie dans le développement des sciences, des technologies et de l’innovation.



Selon le directeur exécutif de la croissance de CSIRO, Jonathan Law, au cours des cinq prochaines années, le programme Aus4Innovation se concentrera davantage sur les domaines prioritaires du Vietnam, tels que l'agriculture et l'alimentation résilientes, l'intelligence artificielle responsable…. -VNA