Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de la Journée de l’intelligence artificielle du Vietnam 2019 (AI4VN 2019). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La Journée de l’intelligence artificielle du Vietnam 2019 (AI4VN 2019) a eu lieu le 16 août à Hanoï, sous les auspices du ministère des Sciences et des Technologies et de celui du Plan et de l’Investissement.

Placé sous le thème « Renforcement de l’écosystème de l’intelligence artificelle », cet événement vise à développer les liens entre les instituts d’étude, les universités, les entreprises, les groupes de technologies, les start-up…, dans le but d’intensifier les recherches et les applications de l’intelligence artificielle dans plusieurs domaines tels que l’éducation, la santé, le commerce, la finance, l’agriculture, etc.

Présent à cet événement, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné que l’intelligence artificielle apportait au Vietnam une grande opportunité de développement. Il a appelé les jeunes et les entreprises à joindre leurs efforts pour développer l’intelligence artificielle, contribuant au développement national.

Selon le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, son ministère cherche à créer un écosystème intégral au service de l’innovation et des start-up. Il poursuit un projet de création d’un centre d’innovation national qui fonctionnera selon des modèles modernes, dans le but de favoriser les idées innovantes des Vietnamiens.

L’AI4VN 2019 est un rendez-vous des spécialistes pour créer un écosystème favorable au développement de l’intelligence artificielle dans tous les secteurs et aux quatre coins du pays, a affirmé Nguyen Chi Dung, espérant que l’intelligence artificielle aiderait le Vietnam à augmenter la productivité du travail, à accélérer la restructuration économique et à réduire l’écart avec d’autres pays dans la région et dans le monde.

Le ministre Nguyen Chi Dung a par ailleurs annoncé que son ministère envisageait d’établir un réseau des intellectuels vietnamiens dans quelques pays développés et de créer le Global Innovation Fund au service de la formation de ressources humaines de qualité, dont spécialistes en intelligence artificielle. -VNA