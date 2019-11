Conférence de presse pour présenter la JSI 2019 tenue le 7 novembre dans la mégapole du Sud. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Journée de la sécurité de l'information au Vietnam 2019 se déroulera simultanément au Sud et au Nord. À Hô Chi Minh-Ville, l'événement aura lieu le 21 novembre au Centre du congrès GEM, 1er arrondissement.



La conférence internationale nommée "La Journée de la sécurité de l'information au Vietnam 2019" (JSI 2019) à Hô Chi Minh-Ville sera organisée jeudi 21 novembre par l'Association de la sécurité de l'information du Vietnam (VNISA) au Sud, en collaboration avec le Service de l'information et de la communication de Hô Chi Minh-Ville. La manifestation de cette année s'intitule "Renforcer la cyber sécurité nationale à l'ère numérique". L'événement devrait attirer plus de 500 participants, y compris des dirigeants du ministère de l'Information et de la Communication, du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, d’organisations locales, d’entreprises…



La JSI 2019 comprendra une série d'événements nationaux de sécurité de l'information, dont les principales interventions seront deux conférences sur le même sujet en simultanée dans les deux villes. Cet événement annuel a pour but de sensibiliser le peuple à la sécurité de l’information, de promouvoir le développement des technologies et des applications de la sécurité de l’information dans tous les domaines économiques et sociaux.



"Pour réaliser avec succès la transformation numérique du pays, le développement des capacités en matière de cyber sécurité est l'une des tâches essentielles de l'industrie des technologies de l'information et de la communication (TIC). C’est le souci du gouvernement, des organisations, des entreprises, de la communauté informatique et même des utilisateurs des équipements informatiques", a déclaré Ngô Vi Dông, président de la VNISA au Sud lors d’une conférence de presse tenue mercredi 7 novembre à Hô Chi Minh-Ville pour présenter la JSI 2019.



Publication du Rapport sur l’état de la sécurité de l'information au Sud en 2019

Dans le cadre de la JSI 2019 à Hô Chi Minh-Ville, la VNISA au Sud publiera également le rapport sur l’état de la sécurité de l'information au Sud et certains indices de sécurité de l’information nationale en 2019.



Outre les statistiques et les tendances actuelles en matière de sécurité de l’information des entreprises, le rapport fournira également aux lecteurs une vision globale de la sécurité de l’information dans le monde et au Vietnam au cours de la dernière année avec les analyses sur le code malveillant, la propagation du code malveillant, les attaques ciblées (APT), la motivation des cyber attaques du point de vue des chefs de la sécurité (CISO).



La conférence portera sur des sujets tels que la formation des ressources humaines et la normalisation internationale en matière de sécurité de l’information au Vietnam ; le partage des expériences, des connaissances et des nouvelles technologies en matière de sécurité de l’information ; l’analyse de la situation, les besoins des applications et le développement des solutions de sécurité etc. En outre, une zone d’exposition sera mise en place afin que les organisations et les entreprises présentent leurs nouveaux produits, solutions et technologies dans les domaines des TIC et de la sécurité de l’information.



La JSI est l’occasion pour que les experts et les entreprises se rencontrent, renforcent leur coopération et proposent des solutions en matière de cybersécurité aux agences de gestion de l’État. Un évènement qui contribue à améliorer la position du Vietnam sur la carte mondiale sur les indicateurs de TI et de la sécurité de l'information.



La série d'événements de la "Journée de la sécurité de l'information au Vietnam 2019" a débuté avec le concours "Les étudiants et la sécurité de l'information" qui se tient du 3 au 29 novembre en faveur des étudiants des instituts et universités de tout le pays. Le concours, organisé par VNISA en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation s'est tenu simultanément à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville. Pour cette présente édition, 72 équipes de 32 universités et instituts ont participée. Après 12 années consécutives, ce concours a grandement contribué à la découverte et à la promotion des talents en matière de sécurité de l’information.-CVN/VNA