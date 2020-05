Un personnel médical vérifie la température corporelle dans la zone frontalière entre la République tchèque et l'Allemagne à Rozvadov (République tchèque), le 14 mars 2020. Photo: AFP/VNA



Hanoi (VNA) - Le journal tchèque Halo Noviny du 6 mai a cité la parole de Vojtěch Filip, premier vice-président de la Chambre des représentants tchèque, président du Comité central du Parti communiste tchèque et de Morava (KSČM) appelant à étudier des expériences du Vietnam dans le combat contre le COVID-19.

Selon Vojtěch Filip, le Vietnam a obtenu le succès dont de nombreux pays développés ne peuvent que rêver. Ces dernières semaines, il n'y a plus eu de cas d'infection dans la communauté et personne n'est décédé de la maladie jusqu'à présent. En conséquence, le gouvernement vietnamien a commencé à assouplir ses mesures d'urgence.

Selon lui, le Vietnam a réagi rapidement et mis en œuvre des mesures spécifiques dès le début pour empêcher le COVID-19. Au début de l'épidémie, il n'y avait que 3 laboratoires capables de tester le virus du SRAS-CoV-2 au Vietnam, mais ce nombre est passé à 112 en avril. La prise des décisions très opportunes comme l'arrêt de la réception des vols étrangers, la mise en quarantaine de deux semaines pour toutes les personnes venues de l’étranger, la fermeture des écoles, des magasins et des hôtels... montre le dynamisme en matière de prévention et de lutte contre la pandémie, sans attendre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

De plus, le gouvernement vietnamien informe régulièrement les gens via le système de messagerie et les applications médicales par téléphone. Le ministère de la Santé du Vietnam met rapidement à jour les informations sur la maladie sur son site web. Ces mesures drastiques devraient inspirer la République tchèque, selon Vojtěch Filip. Il a également déclaré que la communauté vietnamienne en République tchèque jouait un rôle exemplaire dans la lutte contre le COVID-19 dans le pays hôte. -VNA