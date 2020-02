Séoul (VNA) - L'équipe de football féminin vietnamienne a été battue par celle sud-coréenne, au score 0-3 lors du dernier match du groupe A des éliminatoires des Jeux olympiques 2020 de Tokyo en République de Corée le 9 février.

Photo : VNA

Le premier but du match a été marqué par Jang Sel-gi à la 23e minute.Malgré leurs grands efforts, les filles de l'entraîneur Mai Duc Chung n'ont pas pu empêcher l'équipe hôte de marquer deux autres buts à la 53e et à la 83e minute.Cependant, l'équipe vietnamienne s'est toujours classée deuxième du groupe A et a remporté un billet pour les séries éliminatoires (playoffs) du tournoi après avoir battu le Myanmar1-0 le 6 février.Le Vietnam fait partie du groupe A avec la République de Corée, le Myanmar et la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Cependant, la RPDC s'est retirée de l'événement. - VNA