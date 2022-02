Le ministre de l'Education et de la Formation Nguyen Kim Son. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L’an 2021 était une année pleine de difficultés et défis pour le secteur de l'éducation, face aux évolutions compliquées de l'épidémie de COVID-19. Dans ce contexte, le secteur a dû, à la fois, remplir ses tâches de l'année scolaire et contrôler l’épidémie, tout en assurant la sécurité des élèves et des enseignants.

C’est ce qu’a estimé le ministre de l'Education et de la Formation Nguyen Kim Son, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information, à l’occasion de l’Année du Tigre, concernant l’année scolaire 2021 ainsi que les attentes pour un retour à la normale des activités éducatives.

En 2021, le secteur de l'éducation a disposé de méthodes et de formes d’enseignement flexibles et diversifiées pour répondre à l'impact de l'épidémie de COVID-19 ; lancé des plans et de scénarios spécifiques pour organiser l'enseignement en fonction de la situation épidémique et de la réactivité des établissements d'enseignement ainsi que des conditions réelles des étudiants.

Cependant, en 2021, le travail d’éducation a laissé à désirer. Par conséquent, le secteur de l'éducation a encore beaucoup de travail à faire en 2022 et les années suivantes.

Le ministre inspecte le travail de contrôle épidémique dans une école. Photo : VNA



Dans l’immédiat, le secteur de l'éducation poursuivra le renouvellement fondamental et global de l'éducation et de la formation, selon l'esprit de la Résolution 29 et de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, avec l’accent mis sur certaines missions, notamment la réponse à l'épidémie de COVID-19, l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation et le règlement des impacts de l'épidémie sur le secteur de l'éducation.

Il faut mettre en œuvre la Stratégie de développement de l'éducation 2021-2030, de vision de 2045, poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre du Cadre stratégique pour le développement de l'enseignement supérieur ; la Planification du réseau des établissements d'enseignement supérieur et universitaire pour la période 2021-2030, de vision de 2050 et la Planification du réseau des écoles spécialisées.

Le secteur va promouvoir le développement scientifique et technologique ; promouvoir l'innovation dans les établissements d'enseignement supérieur ; renforcer la transformation numérique ; accélérer la réforme administrative et appliquer les technologies de l'information dans l'éducation et la formation ; construire une infrastructure nationale d'apprentissage et un stockage de données…

Tests pour le dépistage du coronavirus chez des enfants à Tra Vinh (Sud). Photo : VNA



Enfin, le ministre a exprimé son souhait de voir l’épidémie être bien maîtrisée afin que les élèves puissent bientôt retourner à l'école et que les activités éducatives reviennent à la normale. -VNA