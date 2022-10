Hanoi (VNA) – Les relations entre le Vietnam et l’Algérie sont celles d’amitié traditionnelle qui ont été cultivées, développées et consolidées durant ces 60 dernières années (28 octobre 1962 – 28 octobre 2022).

Les relations historiques d’amitié, de solidarité et de coopération entre l’Algérie et le Vietnam prennent leur source dans le soutien de l’Algérie au Vietnam durant sa lutte de libération nationale et après son indépendance et le soutien du Vietnam à l'Algérie durant sa guerre pour recouvrer sa souveraineté et son unité et dans ses efforts de reconstruction post-guerre.

Le Vietnam a été l’un des premiers pays à avoir reconnu officiellement le Gouvernement provisoire de la République algérienne, en 1958 et à ouvrir une ambassade en Algérie en 1962, juste après son indépendance. Les dirigeants des deux pays se sont engagés à promouvoir davantage ces relations, avec les échanges et consultations réguliers et le soutien mutuel dans le cadre des forums internationaux.

Depuis lors, les relations entre le Vietnam et l'Algérie n'ont cessé de se consolider et de se développer. Les deux pays ont continué à se soutenir et à s'aider sur le plan politique, dans la défense et la construction de la Patrie de chacun.

Ces dernières années, la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines a également bien progressé. Le Vietnam et l'Algérie entretiennent des relations politique et diplomatique fiables.

La confiance politique et la compréhension mutuelle entre les deux parties sont renforcées par le maintien des échanges de délégations à tous les niveaux, des mécanismes tels que le Comité de coopération intergouvernementale, la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères... Grâce à cela, les dirigeants des deux parties ont partagé une évaluation commune sur les questions bilatérales et internationales, et a atteint un consensus élevé sur le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Lors des forums internationaux tels que l'Organisation des Nations Unies (ONU), le Mouvement des non-alignés (MNA), le Vietnam et l'Algérie ont travaillé en étroite collaboration, contribuant activement aux efforts conjoints pour la paix et la stabilité et coopèrent pour un nouveau monde juste, égalitaire et développé, pour un nouvel ordre mondial juste, égalitaire et développé, répondant aux aspirations communes de tous les peuples.

L’ambassadeur d’Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid. Photo. Thanh Binh - VNA



L’ambassadeur d’Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid, a cependant estimé que les relations économiques et commerciales bilatérales ne sont pas à la hauteur des relations politiques ainsi que du potentiel des deux pays.

Les relations économiques entre les deux pays ne se sont pas encore hissées au niveau des relations politiques. Le volume des échanges entre l’Algérie et le Vietnam a atteint 262,54 millions de dollars en 2021. Les importations algériennes se sont élevées à 231,57 millions de dollars et les exportations algériennes vers le Vietnam ont atteint 30,97 millions de dollars, a indiqué le diplomate algérien.

Pour réduire ce déficit de la balance commerciale entre les deux pays, la partie algérienne et la partie vietnamienne encouragent leurs entreprises à participer davantage à l'exploration du marché algérien pour acheter des produits, notamment agroalimentaires (dattes, huile d'olive), des minéraux (engrais et produits d'enrichissement des sols), du gaz (GPL) et d’autres matières premières.

En outre, il faudra procéder au renouvellement du cadre juridique de la coopération algéro-vietnamienne car parmi les projets de coopération et les accords gouvernementaux dans différents domaines certains nécessitent d’être actualisés notamment l’accord sur la protection réciproque des investissements. La nouvelle loi algérienne sur les investissements constitue un des éléments favorables à leur développement.

Des cadres de la PVEP(PetroVietnam Exploration Production Corporation) en Algérie. Photo: Thanh Binh - VNA



En 2022, l’Algérie commémorera le 60e anniversaire de la fête de l’indépendance, le Vietnam et l’Algérie célébreront aussi les 60 ans de leurs relations diplomatiques, l’occasion pour les deux pays d’organiser une série d’activités destinées à accélérer les échanges et la compréhension entre les deux peuples.

L'ambassadeur Boubazine Abdelhamid a souligné que la culture joue un rôle important dans les bonnes relations d'amitié traditionnelle entre les deux peuples.

L'ambassade d'Algérie au Vietnam devrait organiser de nombreuses manifestations culturelles telles que : Semaine de la culture algérienne au Vietnam, exposition de photos, projections de longs métrages et documentaires algériens, démonstrations de costumes traditionnels entre le Vietnam et l'Algérie, exposition de livres, séminaire sur les relations Vietnam - Algérie...

Durant les 60 ans, le Vietnam et l'Algérie ont toujours mis l'accent sur le maintien de l'amitié traditionnelle basée sur la solidarité et le soutien mutuel.

Ces relations spéciales a effectivement soutenu la cause de la lutte et de la défense de l'indépendance nationale, de la construction et du développement de chaque pays.

Il s'agit d'un atout précieux que les deux pays doivent préserver, cultiver et développer à un nouveau niveau, faisant des deux pays des partenaires intégraux à l'avenir. -VNA