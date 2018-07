Hanoi (VNA) – Un évènement intitulé "IPP Grand Harvest Day" s’est tenu le 6 juin à Hanoi pour faire le bilan du programme de partenariat de la Réforme créative Vietnam-Finlande, 2e phase ou IPP2.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh, prend la parole à la tribune. Photo: VNA



Le Programme de partenariat de la Réforme créative Vietnam-Finlande est un programme d’assistance au développement dans l’innovation et la créativité entre les deux gouvernements vietnamien et finlandais. Sa 2e phase, ou IPP2, est mise en oeuvre pendant 4 ans, de 2014 à 2018, avec un budget de 11 millions d’euros.

S’inscrivant dans le cadre des activités de célébration du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Filandre, "IPP Grand Harvest Day" a fait le bilan du programme IPP2 pour la période 2014-2018, présenté des produits d’assistance à l’innovation et la créativité d’IPP2 ainsi que les résultats des sous-projets.

En particulier, l’évènement était un forum ouvert en vue de partager des informations sur la situation, les défis actuels et l’avenir de l’écosystème de startup, de discuter des initiatives et mesures visant à promouvoir le développement de la communauté d’innovation au Vietnam, outre édifier un écosystème de startup durable..

A cette occasion, le ministre des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh a souligné que l’IPP était considéré comme une passerelle importante dans la coopération entre le Vietnam et la Finlande dans le domaine de rénovation, de créativité, de start-up, de science et de technologie. Cette année, les deux pays célèbrent les 45 ans de l’établissement de leurs liens diplomatiques. Ainsi, des résultats positifs et des succès de ce programme constituent des preuves vivantes pour la coopération efficace entre les deux pays.

Le programme IPP2 pilote l’accélération de la naissance et du développement d’une tendance nouvelle et progressiste au Vietnam. Il s’agit de l’écosystème de start-up et d’innovation (E&I Ecosystem) où cultive l’esprit d’entrepreneurial et la start-up d’innovation pour créer un contingent des entreprises fortes promouvant la croissance socioéconomique.

Pour sa part, Lauri Laakso, conseiller en chef de l’IPP2 a souligné que l’IPP2 est une passerelle pour la coopération diplomatique entre les deux pays, un nœud de promotion des relations de coopération de haut niveau dans les sciences, les technologies, l’innovation et la créativité. L’IPP2 a déployé et continue à déployer le programme VMAP - programme d'accès aux marchés et de coopération (2017) et VMAP+ (2018) pour connecter des PME finlandaises souhaitant venir sonder les opportunités d’affaires au Vietnam. Il s’agit d’une activité ouvrant une nouvelle phase dans la relation bilatérale, de l’aide non remboursable à la coopération d'intérêt commun.

L'IPP2, programme d'aide publique au développement (APD) financé par les gouvernements vietnamien et finlandais, est mis en œuvre entre 2014 et 2018 avec un budget de 11 millions d’euros, visant à accélérer le développement de l’écosystème de startup et de l'innovation du Vietnam.

Ce programme a fourni les assistances financières, de formation, de conseil à 35 projets au Vietnam. Ses experts ont participé à l’édification des politiques de soutien aux startups comme le programme 884, la loi sur le transfert de technologies (modifiée), les statuts sur le start-up et les investissements aventureux insérant dans la loi d'assistance des PME…

L’IPP2 a également financé des projets de certaines universités du Vietnam visant à élaborer les programmes de formation sur le start-up et l’innovation, à encourager la coopération entre les universités, à créer le système de l'écosystème de startup au sein des universités, à contribuer à introduire la formation sur la startup et l'innovation et la créativité dans les programmes d'enseignement des universités au Vietnam.

L’IPP2 a aussi édifié et perfectionné les outils de soutien financier pour les startups, un ensemble de documents sur le développement de la capacité d'innovation, deux documents sur le mécanisme de financement pour les startups et la valorisation du rôle des universités dans le développement de l’écosystème de start-up et de l'innovation. -VNA