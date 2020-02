Plusieurs activités culturelles présentées dans le cadre des Journées culturelles vietnamiennes dans la ville de Dhahran, en Arabie Saoudite. Photo : VNA

Dhahran (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Arabie Saoudite en coopération avec le centre du roi Abdelaziz pour la connaissance et la culture (The King Abdulaziz Center for World Culture) organise du 3 au 15 février des Journées culturelles vietnamiennes dans la ville de Dhahran, à environ 400km de la capitale de Riyad.

L’événement suscite des milliers de Saoudiens et étrangers à déguster des programmes culturels, artistiques éminents du Vietnam.

Dans le cadre de cet événement, il y a aussi des activités d’exposition de patrimoines, de produits artisanaux, de projection de film, de représentation des instruments musicaux traditionnels, de la gastronomie vietnamienne. De même, des tenues vestimentaires traditionnelles de plusieurs ethnies du Vietnam sont aussi présentées.

Par la même occasion, le film « Cha cong con » (Père et fils) du réalisateur Luong Dinh Dung est présenté au The King Abdulaziz Center for World Culture en Arabie saoudite tout au long de ce mois de février.

Cette œuvre cinématographique, d’une durée de 90 minutes, est une histoire émouvante sur l’amour profond entre père nommé Moc et fils appelé Ca dans le parcours de réaliser le rêve de ce petit garçon. Le film a été présenté à plusieurs pays dans le monde et remporté un certain nombre de prix dans de prestigieux festivals de films internationaux, dont le 36e festival international du film de Fajr en Iran pour le « meilleur film asiatique ».

Selon un représentant de The King Abdulaziz Center for World Culture, il décide de sélectionner le Vietnam comme le premier pays pour présenter sa culture car il estime qu’à travers des vicissitudes de l’histoire, le Vietnam préserve toujours son identité culturelle diversifiée. -VNA