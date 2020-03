Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son (droite), et le premier vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, Vladimir Titov. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dès le 11e Dialogue stratégique de la diplomatie, de la défense et de la sécurité de niveau de vice-ministre des Affaires étrangères entre le Vietnam et la Russie, tenu le 6 mars à Hanoï, une conférence de presse sur les résultats de cet événement a été organisée le même jour dans la capitale vietnamienne.



Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Bui Thanh Son, et le premier vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, Vladimir Titov, ont annoncé que le Dialogue avait été efficace. Selon Bui Thanh Son, les deux parties avaient discuté franchement de plusieurs questions sur les relations bilatérales comme les affaires internationales et régionales. Le vice-ministre vietnamien a indiqué que les deux parties avaient examiné l’application des accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays et constaté que ces conventions étaient mises en oeuvre de façon synchrone et que les visites de délégations de haut niveau étaient organisée régulièrement.



Bui Thanh Son a annoncé que les deux parties avaient également recherché des solutions aux difficultés rencontrées afin de porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars. En outre, les débats avaient porté sur la coopération vietnamo-russe dans la défense et la sécurité, les mesures propres à renforcer la collaboration entre la Russie et les pays membres de l’ASEAN, notamment en 2020 – année où le Vietnam assume la présidence tournante du bloc régional, ainsi que la collaboration entre Hanoï et Moscou au sein des Nations Unies.



Le vice-ministre russe Vladimir Titov a déclaré souhaiter que les deux parties multiplient les visites de délégations de haut niveau en l’honneur du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre leurs pays. Il a également déclaré apprécier le soutien de Hanoï pour les initiatives de Moscou dans divers domaines, ainsi que le rôle du Vietnam en tant que président de l’ASEAN en 2020.

S’agissant de la collaboration entre les deux parties au sein des forums multilatéraux dans les temps à venir, le vice-ministre vietnamien Bui Thanh Son a indiqué que le Vietnam et la Russie parteageaient plusieurs similitudes sur des affaires internationales et régionales. Il a souligné que la coopération entre les deux pays au sein des forums multilatéraux, notamment l’ONU, avait pour objet de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité. Il a déclaré que le Vietnam tenait en haute estime le rôle de la Russie au sein des forums internationaux et qu’en tant que président de l’ASEAN en 2020, il était prêt à coopérer étroitement avec Moscou pour promouvoir la collaboration entre l’ASEAN et la Russie. -VNA