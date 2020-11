Hanoi (VNA) - Le gouvernement néerlandais fournira une aide d’une valeur de 2 millions d’euros (2,34 millions de dollars) aux victimes des inondations au Vietnam, a déclaré mercredi 4 novembre l’ambassadrice des Pays-Bas au Vietnam Elsbeth Akkerman.

Les typhons et inondations ont provoqué des scènes de désolation dans le Centre. Photo : VNA

Le fonds sera envoyé par l’intermédiaire de la Dutch Relief Alliance, qui regroupe 15 organisations non gouvernementales.

L’aide aidera à répondre aux besoins urgents des habitants touchés par les inondations, en particulier l’eau potable, l’hygiène, la nourriture, les produits de première nécessité et l’argent, et leur permettra de créer des moyens de subsistance durables et flexibles.

L’ambassadrice Akkerman a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens pour les pertes humaines et matérielles causées par les catastrophes naturelles.

Le gouvernement et le peuple néerlandais resteront aux côtés du Vietnam pendant ces périodes difficiles et continueront de coopérer avec le pays dans la réponse aux changements climatiques et la gestion de l’eau, a-t-elle promis, soulignant que les activités d’aide humanitaire devraient être déployées rapidement.

Depuis fin septembre, les typhons et inondations successives ont fait au moins 235 morts et disparus dans le Centre, et provoqué des pertes économiques estimées à environ 17 billions de dôngs, selon un rapport du gouvernement présenté le 2 novembre à l’Assemblée nationale. – VNA