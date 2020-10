Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Suite au télégramme officiel n ° 1500 / CD-TTg du 28 octobre, le Premier ministre vient de publier le télégramme n ° 1503 / CD-TTg pour ordonner aux organes compétents de prendre des mesures d’urgence dans la campagne de recherche et de sauvetage menée après deux glissements de terrain dans la province de Quang Nam (Centre).



Le 28 octobre au soir, deux terribles glissements de terrain étaient survenus dans les communes de Tra Leng et Tra Van, district de Nam Tra My, province de Quang Nam. Cinquante-trois personnes ont été portées disparues.



Selon un bilan actualisé à 09h30 jeudi 29 octobre, les forces compétentes ont retrouvé 16 corps. Le soir du 29 octobre, le vice-président du Comité populaire provincial de Quang Nam, Ho Quang Buu, a déclaré que 21 personnes chanceuses avaient échappé aux glissements de terrain. Ces personnes figurent parmi les 53 cas portés disparus, a-t-il annoncé.



Dans son télégramme, le Premier ministre a demandé aux organes compétents de recourir à tous les moyens pour sauver les victimes.



Les 27 et 28 octobre, le typhon Molave a frappé le Centre et les Hauts Plateaux du Centre, entraînant des conséquences très graves. Il s’agit de la 3e tempête à frapper cette région depuis près d’un mois.



Le Premier ministre a demandé au ministère de la Défense et au ministère de la Sécurité publique de travailler étroitement avec les localités et les agences compétentes pour mener des opérations de sauvetage et de secourisme. Il a chargé le Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles de lui soumettre des rapports sur les assistances financières nécessaires au traitement des conséquences des intempéries dans les localités. Il a en outre demandé à la Banque d'État d'ordonner aux établissements de crédit de mettre en œuvre des solutions pour assister les victimes et les entreprises impactées par le typhon Molave...-VNA