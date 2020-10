Hanoi (VNA) – Cinq hélicoptères transportant de la nourriture et des produits de première nécessité ont été mobilisés vendredi 23 octobre pour soutenir en urgence les populations vivant dans les zones isolées du Centre.

Un hélicoptère achemine des produits de premières nécessités vers la commune de Huong Viêt, district de Huong Hoa, province de Quang Tri, isolée par les inondations. Photo : VOV



«Les produits ont été largués sur la province de Quang Tri, d’où ils seront répartis dans la région. Actuellement, nous n’avons pas encore accédé à certaines localités, dont trois communes du district de Tây Giang, dans la province de Quang Nam», a fait savoir le vice-ministre de la Défense, Lê Chiêm.

«Dans les provinces de Nghê An et de Hà Tinh, il reste encore 5 localités isolées. Nous nous efforçons de ravitailler les populations par voie aérienne. Mais les vols ne peuvent être effectués que dans de bonnes conditions météorologiques. A cause des inondations, les bateaux ont aussi du mal à accéder aux localités. Nous devons assurer la sécurité pour toutes les forces de sauvetage», a-t-il encore indiqué. – VOV/VNA