Le séminaire sur l’insertion des contenus liés à la protection de l’environnement dans l’enseignement professionnel à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un séminaire portant sur l’insertion renforcée des contenus liés à la protection de l’environnement dans l’enseignement professionnel à Ho Chi Minh-Ville a eu lieu le 11 juillet dans la mégapole du Sud.

Organisé par le Service municipal du travail, des invalides et des affaires sociales et l'Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), ce séminaire visait à définir des critères, des processus et des solutions dans l’introduction des contenus liés à l’environnement dans les établissements de formation professionnelle, notamment dans les secteurs de métiers concernant l’environnement.

Lors de ce séminaire, les délégués ont insisté sur le fait que l’insertion des contenus sur l’environnement doit convenir à chaque secteur de métier. En particulier, les établissements de formation professionnelle doivent activement concevoir des critères d’évaluation et d’étalonnement de la qualité concernant la protection de l’environnement dans leurs programmes de formation.

A cette occasion, Nguyen Van Lam, directeur adjoint du Service municipal du travail, des invalides et des affaires sociales, a informé que son service, de concert avec le Comité populaire municipal, va promulguer des textes guidant les établissements de formation professionnelle pour continuer de rehausser la qualité de l’enseignement et sensibiliser les enseignants et étudiants à la mission de protection de l’environnement.

Ho Chi Minh-Ville recense 517 établissements d’enseignement professionnel. Les travailleurs formés doivent jouer un rôle plus important dans le traitement plus efficace des questions liées aux énergies et aux ressources sur leur lieu de travail, et dans l’empêchement des dégâts sur l’environnement. -VNA