Trân Thanh Mân offre des cadeaux à une famille déshéritée Photo: VGP

Dak Lak (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Trân Thanh Mân a travaillé dimanche avec les responsables de la province de Dak Lak, dans le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) sur le règlement des conséquences causées par les inondations.

Il leur a demandé d’aider les sinistrés à retrouver leur vie normale et à rétablir leurs moyens de subsistance après les inondations.

Il a remis à cette occasion une enveloppe de 800 millions de dong à Dak Lak afin de construire des maisons à une vingtaine de foyers sinistrés.

Les précipitations ont entraîné de terribles inondations dans 8 des 15 districts et villes ont fait un mort et noyé sous les eaux près de 900 maisons et près de 13.000 hectares de cultures, endommagé plus de 4 km de routes et trois centrales hydroélectriques. -VNA